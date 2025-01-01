Как получить быстрый кредит в компании Loan+?

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Иногда деньги нужны срочно и неожиданно для самого заемщика, например, за несколько дней или недель до зарплаты. В таких случаях хорошим решением будет взять быстрые кредиты. Это удобный финансовый инструмент, который выручит вас в трудной финансовой ситуации.
Хотите получить быстрый кредит на карту за 15 минут без справок и поручителей? Оформите заявку сейчас и получите деньги уже сегодня на выгодных условиях и с высоким процентом одобрения. Кроме того, к нам можно обратиться даже с неидеальной кредитной историей.
Где лучше взять быстрый кредит: банк или МФО
Быстрый кредит - это определенная сумма денег, чаще всего небольшая, которую можно получить оперативно и без ненужных формальностей. Такие кредиты выдают как банки, так и микрофинансовые организации (МФО). Однако быстро получить такую ссуду в банке сегодня довольно сложно, так как они требуют множество документов, проводят тщательную проверку заемщика и принимают решение в течение нескольких дней.
Поэтому, если деньги нужны быстро, кредит от банка вам вряд ли подойдет – обратитесь лучше за помощью в нашу МФО. Мы предъявляем минимум требований к клиентам, оформляем кредиты в онлайн-режиме и перечисляем средства в течение 20 минут после того, как заявка была одобрена.
Особенности быстрого кредита на карту
Такие ссуды имеют ряд особенностей, отличающих их от обычных банковских кредитов:
- МФО переводит своему клиенту небольшую сумму (чаще всего до 20 000 грн);
- деньги выдаются на небольшой срок (обычно – до 1 календарного месяца);
- процент выше, чем в банке (в среднем 1,5–2% в день);
- простота оформления (не нужно присутствие поручителей и залога);
- оперативность рассмотрения заявки (решение будет принято в течение 5 минут);
- продление кредита (пролонгация) по необходимости.
Благодаря этим особенностям быстрые кредиты очень популярны среди украинцев, которым срочно понадобились средства на непредвиденные расходы.
Преимущества оформления быстрого кредита в Украине
Быстрые кредиты в Украине имеют ряд преимуществ по сравнению с кредитами в банках:
- простота оформления (паспорт, ИНН и банковская карта);
- одобряем до 97% заявок;
- круглосуточная выдача средств;
- кредитование даже для тех, кто в прошлом допускал просрочки;
- возможность оформить кредит полностью онлайн, находясь дома или на работе;
- перевод денег на любую банковскую карту;
- досрочное погашение без штрафов и комиссий.
Все это делает такие ссуды простым и удобным способом решения финансовых проблем.
Как оформить заявку на быстрый кредит в Loan+
Чтобы получить быстрый кредит на карту, следуйте пошаговому алгоритму:
- Выбрать сумму и срок кредита в кредитном калькуляторе на нашем сайте.
- Заполнить короткую анкету (Ф.И.О., ИНН, номер личной карты и телефона).
- Дождаться одобрения заявки (решение приходит в течение 5 минут).
- Практически мгновенно получить деньги на свою карту после подписания договора.
Компания Loan+ предлагает быстрые кредиты онлайн на сумму до 15 000 грн сроком до 30 дней. Процентная ставка составляет от 0,01% в день для новых клиентов. Деньги выдаются на карту любого украинского банка круглосуточно, без выходных.
Способы погашения кредита
Погасить ссуду в Loan+ можно следующими способами:
- В личном кабинете, переведя деньги с любой банковской карты (не обязательно с той, на которую получали деньги).
- Через платежные терминалы «ПриватБанка», EasyPay, City24, iBox.
- Наличными в кассах «ПриватБанка», «Ощадбанка», любых других банков.
- Банковским переводом на расчетный счет нашей компании.
Главное – вносить платежи согласно графику, указанному в договоре. Просрочка платежа ведет к начислению штрафов и ухудшению кредитной истории.
Что делать, если не успеваете погасить кредит вовремя
Если вы не успеваете погасить кредит вовремя, не паникуйте. Выход есть – это пролонгация кредита. Пролонгация – это продление срока действия кредитного договора.
Чтобы пролонгировать кредит, нужно:
- Войти в личный кабинет на нашем сайте.
- Нажать кнопку «Пролонгировать».
- Оплатить проценты за прошедший период.
- Дождаться подтверждения пролонгации.
После этого срок кредита будет продлен, а сумма ежемесячного платежа – уменьшена. Это позволит вам погасить ссуду в более комфортном режиме – без просрочек и штрафов.
Быстрый кредит на карту – это удобный способ получить средства “здесь и сейчас” без ненужных формальностей. Лучше всего оформлять такие ссуды в проверенных МФО, таких как Loan+. Это позволит получить необходимую сумму на выгодных условиях с высокой вероятностью одобрения сделки. А если возникнут трудности с погашением – воспользуйтесь услугой пролонгации кредита.