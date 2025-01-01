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Как получить быстрый кредит в компании Loan+?

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Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:
  • E-mail:
    [email protected],
    [email protected]
  • адрес для почтовой кореспонденции: 04080, г.Киев, ул. Константиновская, дом 75, офис 601А
  • телефон: 0 800 30 13 39, 0 443 93 13 39, 0 800 300 306, 0 443 912 306

Иногда деньги нужны срочно и неожиданно для самого заемщика, например, за несколько дней или недель до зарплаты. В таких случаях хорошим решением будет взять быстрые кредиты. Это удобный финансовый инструмент, который выручит вас в трудной финансовой ситуации.

Хотите получить быстрый кредит на карту за 15 минут без справок и поручителей? Оформите заявку сейчас и получите деньги уже сегодня на выгодных условиях и с высоким процентом одобрения. Кроме того, к нам можно обратиться даже с неидеальной кредитной историей.

Где лучше взять быстрый кредит: банк или МФО

Быстрый кредит - это определенная сумма денег, чаще всего небольшая, которую можно получить оперативно и без ненужных формальностей. Такие кредиты выдают как банки, так и микрофинансовые организации (МФО). Однако быстро получить такую ссуду в банке сегодня довольно сложно, так как они требуют множество документов, проводят тщательную проверку заемщика и принимают решение в течение нескольких дней.

Поэтому, если деньги нужны быстро, кредит от банка вам вряд ли подойдет – обратитесь лучше за помощью в нашу МФО. Мы предъявляем минимум требований к клиентам, оформляем кредиты в онлайн-режиме и перечисляем средства в течение 20 минут после того, как заявка была одобрена.

Особенности быстрого кредита на карту

Такие ссуды имеют ряд особенностей, отличающих их от обычных банковских кредитов:

  • МФО переводит своему клиенту небольшую сумму (чаще всего до 20 000 грн);
  • деньги выдаются на небольшой срок (обычно – до 1 календарного месяца);
  • процент выше, чем в банке (в среднем 1,5–2% в день);
  • простота оформления (не нужно присутствие поручителей и залога);
  • оперативность рассмотрения заявки (решение будет принято в течение 5 минут);
  • продление кредита (пролонгация) по необходимости.

Благодаря этим особенностям быстрые кредиты очень популярны среди украинцев, которым срочно понадобились средства на непредвиденные расходы.

Преимущества оформления быстрого кредита в Украине

Быстрые кредиты в Украине имеют ряд преимуществ по сравнению с кредитами в банках:

  • простота оформления (паспорт, ИНН и банковская карта);
  • одобряем до 97% заявок;
  • круглосуточная выдача средств;
  • кредитование даже для тех, кто в прошлом допускал просрочки;
  • возможность оформить кредит полностью онлайн, находясь дома или на работе;
  • перевод денег на любую банковскую карту;
  • досрочное погашение без штрафов и комиссий.

Все это делает такие ссуды простым и удобным способом решения финансовых проблем.

Как оформить заявку на быстрый кредит в Loan+

Чтобы получить быстрый кредит на карту, следуйте пошаговому алгоритму:

  1. Выбрать сумму и срок кредита в кредитном калькуляторе на нашем сайте.
  2. Заполнить короткую анкету (Ф.И.О., ИНН, номер личной карты и телефона).
  3. Дождаться одобрения заявки (решение приходит в течение 5 минут).
  4. Практически мгновенно получить деньги на свою карту после подписания договора.

Компания Loan+ предлагает быстрые кредиты онлайн на сумму до 15 000 грн сроком до 30 дней. Процентная ставка составляет от 0,01% в день для новых клиентов. Деньги выдаются на карту любого украинского банка круглосуточно, без выходных.

Способы погашения кредита

Погасить ссуду в Loan+ можно следующими способами:

  1. В личном кабинете, переведя деньги с любой банковской карты (не обязательно с той, на которую получали деньги).
  2. Через платежные терминалы «ПриватБанка», EasyPay, City24, iBox.
  3. Наличными в кассах «ПриватБанка», «Ощадбанка», любых других банков.
  4. Банковским переводом на расчетный счет нашей компании.

Главное – вносить платежи согласно графику, указанному в договоре. Просрочка платежа ведет к начислению штрафов и ухудшению кредитной истории.

Что делать, если не успеваете погасить кредит вовремя

Если вы не успеваете погасить кредит вовремя, не паникуйте. Выход есть – это пролонгация кредита. Пролонгация – это продление срока действия кредитного договора.

Чтобы пролонгировать кредит, нужно:

  1. Войти в личный кабинет на нашем сайте.
  2. Нажать кнопку «Пролонгировать».
  3. Оплатить проценты за прошедший период.
  4. Дождаться подтверждения пролонгации.

После этого срок кредита будет продлен, а сумма ежемесячного платежа – уменьшена. Это позволит вам погасить ссуду в более комфортном режиме – без просрочек и штрафов.

Быстрый кредит на карту – это удобный способ получить средства “здесь и сейчас” без ненужных формальностей. Лучше всего оформлять такие ссуды в проверенных МФО, таких как Loan+. Это позволит получить необходимую сумму на выгодных условиях с высокой вероятностью одобрения сделки. А если возникнут трудности с погашением – воспользуйтесь услугой пролонгации кредита.