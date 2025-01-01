Взять кредит с большими просрочками в Украине: реально или нет

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Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Финансовые операции – это всегда риск и для человека, и для кредитора. И обычно те, кому срочно нужны деньги с плохой кредитной историей и просрочками, вызывают сомнение у банка в платежеспособности заемщика. Да и требования Нацбанка не позволят банкам выдать такой кредит.

Однако это не означает, что в Украине невозможно получить кредит, имея просроченную задолженность. Помогут решить такую финансовую проблему МФО, обычно рискующие небольшими суммами под относительно высокие проценты. Кстати, так они помогают заемщику улучшить кредитную историю.

Лояльную клиентскую политику проводят и ломбарды, готовые предоставить кредит без дополнительных требований, под умеренную процентную ставку.

Условия получения кредита с просрочками

На самом деле, не думайте, что МФО и ломбарды бездумно раздают деньги. В этих финансовых компаниях работают специалисты, которые достаточно хорошо считают. Поэтому они анализируют финансовую способность заемщика и просчитывают возможные риски. Чтобы реально взять кредит с большими просрочками в Украине, следует учесть такие параметры:

максимальный размер кредита фактически ограничен небольшими суммами, как правило, это не более 5 000 грн;

незначительный срок, на который выдается кредит - скорее всего, он ограничивается месяцем, но чем меньше срок, тем больше шансов получить кредит.

Тем не менее ломбард, защищая свои риски, может попросить в залог какую-либо ценную для заемщика вещь, а микрофинансовая организация не выдаст деньги, если уже есть кредиты, взятым в этой же МФО.

Для получения кредита в МФО или в ломбарде нет надобности собирать большой пакет документов - достаточно иметь паспорт гражданина Украины, ИНН и карту любого украинского банка.

Плюсы получения кредита с просрочками в Loan+

Где точно дадут кредит с просрочками, так это в нашей финансовой компании Loan+. Преимущества получения такого кредита следующие:

индивидуальные условия кредитования;

почти нулевой процент, если клиент обратился в МФО впервые;

возможность пролонгации кредита, то есть фактически – перекредитования.

Специалисты Loan+ рекомендуют все же брать кредит на непродолжительный срок и только ту сумму, которую заемщик реально может вернуть.

Процесс получения кредита с большими просрочками в Украине

Ситуация, когда срочно нужны деньги с плохой кредитной историей и просрочками, может быть безвыходной. Специалисты Loan+ составили пошаговую инструкцию для тех, кто имеет кредит с большими просрочками в Украине, не может оформить кредит в банке и решил обратиться в МФО:

Читайте отзывы, изучайте сайт, убедитесь, что это надежная организация с хорошей репутацией. Регистрируйтесь только на официальных сайтах, потому что нужно будет указывать персональные данные – паспорт, телефон, электронную почту. Заполняйте анкету внимательно – от этого зависит успешное рассмотрение заявки. В Loan+ есть возможность проконсультироваться, если есть вопросы по заполнению. Пройдите верификацию, предъявив сканкопии документов, чтобы взять кредит с просрочками. Укажите сумму, сроки, на которые вам нужен кредит, и отправляйте заявку в Loan+.

В Loan+ заявки рассматривают быстро – от 5 минут до 1 часа. Специалисты быстро оценивают кредитоспособность клиента, и если она в норме, то одобрят кредит. Взять кредит с большими просрочками в Украине можно, если обратиться в профессиональную и современную МФО мLoan+. После одобрения заявки подписывается электронный договор, а затем деньги переводятся на вашу карту.