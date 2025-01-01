Что такое долгосрочный кредит онлайн?

Получить кредит + просто!
- Тебе исполнилось 18 летТолько совершеннолетние могут получить кредит
- У тебя есть паспорт гражданина УкраиныЭто условия законодательства Украины
- У тебя есть банковская картаПодойдет карта любого банка
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Само название кредит долгосрочный свидетельствует о том, что такой кредит можно погашать длительное время. Микрофинансовая организация Loan+ предоставляет клиентам долгосрочные кредиты на 6, 9, 12 месяцев, а подача заявки, оценка кредитоспособности и перевод денег длится менее часа.
Условия долгосрочного кредитования отличаются от микрокредитов, предусматривающих ежемесячное погашение основной суммы и процентов. Микрокредиты обычно погашаются за короткий период, и рассчитаны на покрытие небольших расходов, в отличие от более продолжительных по времени кредитов.
Где можно оформить долгосрочный кредит на карту
В Украине кредитование на длительный срок осуществляют банки, ломбарды и МФО.
Не у всех и не всегда есть возможность воспользоваться услугами ломбарда. Кроме того, ломбарды слишком дешево оценивают дорогостоящие вещи.
На оформление кредита в банке уйдет несколько дней: потребуется подготовить пакет документов, посетить отделение как минимум дважды, пройти тщательную проверку кредитной истории. Занимая значительную сумму, заемщик должен быть готов к проверке доходов трудоспособных членов семьи.
МФО более лояльны к клиентам. Здесь можно даже получить долгосрочный кредит с плохой кредитной историей. Автоматическая проверка не принимает во внимание небольшие просрочки и невыплаченные штрафы, поэтому долгосрочный кредит целесообразно оформить тем, кто не может погасить микрокредиты.
Преимущества оформления долгосрочного кредита на карту без отказа в МФО
МФО – надежный финансовый партнер, готовый прийти на помощь круглосуточно. При правильном оформлении заявки каждый совершеннолетний гражданин Украины, имеющий стабильный доход, получит долгосрочный кредит на карту без отказа.
Ключевыми преимуществами МФО считаются:
- возможность подать онлайн-заявку в режиме 24/7;
- выплата денег на карту любого украинского банка;
- минимум документов;
- смягченные требования к кредитной истории;
- отсутствие максимального возрастного порога клиентов;
- простое и быстрое оформление;
- отсутствие скрытых комиссий и штрафов;
- возможность пролонгации или досрочного погашения кредита без дополнительных платежей.
Деятельность МФО контролируется НБУ, права и обязанности обеих сторон защищены законом. Также электронный договор имеет полную юридическую силу.
Процесс получения долгосрочного кредита
В Loan+ каждый совершеннолетний гражданин Украины, имеющий постоянный доход, может оформить долгосрочный кредит онлайн. Для этого не нужно предоставлять справку о доходах, закладывать имущество или искать поручителей. Достаточно иметь паспорт, идентификационный код плательщика налогов, карту любого украинского банка и доступ к интернету.
Для начала следует изучить предложения в сфере кредитования, выбрать оптимальные условия, войти на сайт организации и зарегистрироваться. Дальше необходимо:
- Заполнение анкеты. Личные и контактные данные должны быть указаны четко. Некорректно заполненная анкета может стать причиной отказа.
- Дать согласие Loan+ на использование данных.
- Указать желаемую сумму и срок, на который вы хотите взять долгосрочный кредит.
- Привязать к заявке действующую банковскую карту с положительным балансом (не менее 3 гривен).
- Выполнить верификацию BankID и ждать решения. Loan+ проводит проверку кредитной истории в автоматическом режиме с помощью скрининговых программ, поэтому процесс занимает меньше 10 минут.
- В случае положительного решения надо подписать кредитный договор и деньги поступят на карту в течение часа.
В Loan+ можно получить долгосрочный кредит на карту или наличными в кассе любого отделения организации, но заявки принимаются только онлайн.