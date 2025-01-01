0 800 300 306ОПЛАТИТЬ
UA

Что такое долгосрочный кредит онлайн?

Получить кредит + просто!

  • Тебе исполнилось 18 лет
    Только совершеннолетние могут получить кредит
  • У тебя есть паспорт гражданина Украины
    Это условия законодательства Украины
  • У тебя есть банковская карта
    Подойдет карта любого банка
кредит плюс
Почему мы
Сумма до 20 000 грн
Выдаем любую сумму в диапазоне до 20 000 грн
Решение за 5 минут
Сразу после принятия решения деньги поступают на карту
Карта любого банка
Для получения денег подойдет карта любого украинского банка
Досрочное погашение
Без каких-либо скрытых комиссий
Промокоды и акции
У нас всегда проводятся акции и специальные предложения
Пролонгация кредита
Оплати только проценты и срок оплаты автоматически продлится
Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:
  • E-mail:
    [email protected],
    [email protected]
  • адрес для почтовой кореспонденции: 04080, г.Киев, ул. Константиновская, дом 75, офис 601А
  • телефон: 0 800 30 13 39, 0 443 93 13 39, 0 800 300 306, 0 443 912 306

Само название кредит долгосрочный свидетельствует о том, что такой кредит можно погашать длительное время. Микрофинансовая организация Loan+ предоставляет клиентам долгосрочные кредиты на 6, 9, 12 месяцев, а подача заявки, оценка кредитоспособности и перевод денег длится менее часа.

Условия долгосрочного кредитования отличаются от микрокредитов, предусматривающих ежемесячное погашение основной суммы и процентов. Микрокредиты обычно погашаются за короткий период, и рассчитаны на покрытие небольших расходов, в отличие от более продолжительных по времени кредитов.

Где можно оформить долгосрочный кредит на карту

В Украине кредитование на длительный срок осуществляют банки, ломбарды и МФО. 

Не у всех и не всегда есть возможность воспользоваться услугами ломбарда. Кроме того, ломбарды слишком дешево оценивают дорогостоящие вещи. 

На оформление кредита в банке уйдет несколько дней: потребуется подготовить пакет документов, посетить отделение как минимум дважды, пройти тщательную проверку кредитной истории. Занимая значительную сумму, заемщик должен быть готов к проверке доходов трудоспособных членов семьи.

МФО более лояльны к клиентам. Здесь можно даже получить долгосрочный кредит с плохой кредитной историей. Автоматическая проверка не принимает во внимание небольшие просрочки и невыплаченные штрафы, поэтому долгосрочный кредит целесообразно оформить тем, кто не может погасить микрокредиты. 

Преимущества оформления долгосрочного кредита на карту без отказа в МФО

МФО – надежный финансовый партнер, готовый прийти на помощь круглосуточно. При правильном оформлении заявки каждый совершеннолетний гражданин Украины, имеющий стабильный доход, получит долгосрочный кредит на карту без отказа.

Ключевыми преимуществами МФО считаются:

  • возможность подать онлайн-заявку в режиме 24/7;
  • выплата денег на карту любого украинского банка;
  • минимум документов;
  • смягченные требования к кредитной истории;
  • отсутствие максимального возрастного порога клиентов;
  • простое и быстрое оформление;
  • отсутствие скрытых комиссий и штрафов;
  • возможность пролонгации или досрочного погашения кредита без дополнительных платежей.

Деятельность МФО контролируется НБУ, права и обязанности обеих сторон защищены законом. Также электронный договор имеет полную юридическую силу.

Процесс получения долгосрочного кредита

В Loan+ каждый совершеннолетний гражданин Украины, имеющий постоянный доход, может оформить долгосрочный кредит онлайн. Для этого не нужно предоставлять справку о доходах, закладывать имущество или искать поручителей. Достаточно иметь паспорт, идентификационный код плательщика налогов, карту любого украинского банка и доступ к интернету.

Для начала следует изучить предложения в сфере кредитования, выбрать оптимальные условия, войти на сайт организации и зарегистрироваться. Дальше необходимо:

  1. Заполнение анкеты. Личные и контактные данные должны быть указаны четко. Некорректно заполненная анкета может стать причиной отказа.
  2. Дать согласие Loan+ на использование данных.
  3. Указать желаемую сумму и срок, на который вы хотите взять долгосрочный кредит.
  4. Привязать к заявке действующую банковскую карту с положительным балансом (не менее 3 гривен).
  5. Выполнить верификацию BankID и ждать решения. Loan+ проводит проверку кредитной истории в автоматическом режиме с помощью скрининговых программ, поэтому процесс занимает меньше 10 минут.
  6. В случае положительного решения надо подписать кредитный договор и деньги поступят на карту в течение часа.

В Loan+ можно получить долгосрочный кредит на карту или наличными в кассе любого отделения организации, но заявки принимаются только онлайн.