Что такое кредитная история и кредитный рейтинг (КР) клиента?

Кредитная история – это информация о финансовом поведении человека. Сюда относят персональные данные, имеющиеся кредиты (открытые и закрытые), просроченные платежи и их количество, долги перед другими инстанциями, а также записи о процедуре банкротства. Очень часто получить кредит с плохой кредитной историей оказывается довольно сложно, а в некоторых инстанциях и вовсе невозможно.

Кредитный рейтинг – это числовая оценка финансовой надежности клиента, представленная в баллах. Показатель включает кредитную историю, текущее финансовое положение заемщика, его социальный статус и ряд других факторов. Рейтинг свидетельствует об общей кредитоспособности человека, поэтому часто используется финансовой организацией при принятии решения.

Главное различие двух параметров заключается в том, что история включает детальную информацию о финансовом поведении заемщика, а рейтинг – это лишь обобщенная оценка, которая выводится на основе кредитной истории. В любом случае оба показателя непосредственно влияют на решение финансовой организации, включая МФО Loan+, об одобрении кредита.

Как улучшить плохую кредитную историю

Информация о человеке в Украинском бюро кредитных историй (УБКИ) появляется при подаче первого запроса на кредит. В ней содержатся все данные, включая просроченные платежи, их количество и дату погашения. Узнать об испорченной кредитной истории можно через сайт УБКИ или через приложение «Кредитная история».

Получить кредит онлайн с плохой кредитной историей довольно сложно, поэтому многие задумываются о том, как можно улучшить ситуацию. Существует несколько способов изменить свое положение в лучшую сторону:

закрыть активный просроченный кредит как можно быстрее;

добросовестно исполнять свои обязательства перед кредиторами;

реструктуризировать имеющийся долг, который можно будет выплатить частями за определенный период времени;

оформить микрокредит онлайн в Loan+, на банковскую карту.

Любая недостоверная информация в записях УБКИ может ухудшить кредитную историю. Чтобы исправить ошибки в данных, необходимо обратиться непосредственно в Бюро. Его сотрудники выдадут форму заявления, которое станет основанием для пересмотра и обновления кредитной истории.

Где проще всего взять кредит онлайн с плохой кредитной историей

Кредит 24/7 с плохой кредитной историей можно получить в учреждениях, которые требуют минимальный пакет документов. Обычно к ним относятся микрофинансовые организации, среди которых МФО Loan+. Для сотрудничества достаточно иметь при себе паспорт, указать номер телефона и быть гражданином Украины. Отказать в получении кредита могут, если кредитный рейтинг очень низкий. Но подобные инциденты происходят крайне редко.

Чаще всего проблемы у владельцев плохой кредитной истории возникают при сотрудничестве с банками. Они редко выдают кредиты людям, которые в прошлом имели проблемы с погашением платежей. Кроме того, эти финансовые учреждения требуют справку с места работы, а также информацию о других источниках дохода. Если таковых нет, то оформить кредит в банке будет сложно.

Самым простым способом быстро получить деньги с плохой кредитной историей будет заложить что-то в ломбарде. Главное – иметь ценную вещь (например, золотое кольцо или телевизор), которую можно сдать под залог. Достаточно предоставить паспорт и ИНН, а также свое имущество для оценки. Когда все детали будут оговорены, останется только подписать договор и получить деньги. Основной недостаток – довольно низкая оценочная стоимость вашей вещи.

Процесс получения кредита с плохой кредитной историей

Персональная кредитная история, данные о которой систематизированы в специальной инстанции – Украинском бюро кредитных историй, – влияет на шансы взять кредит. Это один из ключевых показателей индивидуального кредитного рейтинга, который характеризует возможность заемщика погасить свои долговые обязательства.

Обычно в кредитную историю включают следующую информацию:

Сведения о полученных и выплаченных кредитах, в т.ч. текущие остатки по ним. Данные обо всех задолженностях и просрочках. Информацию о том, насколько качественно заемщик обслуживал свои кредиты.

Любая некачественная кредитная история отражается на шансах взять ссуду. Вместе с тем получить кредит с плохой кредитной историей реально. Так, в МФО Loan+ при выдаче микрокредитов более лояльно относятся к клиентам. Поэтому, несмотря на плохую кредитную историю, практически 99% заявок в МФО одобряют.

Вместе с тем, личную кредитную историю вполне можно сделать лучше, если соблюдать все правила обслуживания кредита и, прежде всего, вовремя вносить обязательные платежи. Также положительно на шансы взять кредит с плохой кредитной историей влияют долгосрочные отношения с банком.