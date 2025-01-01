Какие виды карт предлагает ПриватБанк

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Все клиенты Приватбанка имеют возможность оформить карты двух видов: дебетовую и кредитную. Первая разновидность предназначена для различных выплат, включая социальные и пенсионные. Дебетовая карта подходит для оплаты товаров и услуг, поскольку с нее не взимается комиссия. Она востребована среди людей, которые не смогли взять кредит в Приватбанке, но обратились в другие организации и планируют снимать наличные. Эта карта не предусматривают дополнительных процентов за обналичивание денег.
Клиентам Приватбанка так же доступна кредитная карта, которая позволяет получить определенный кредитный лимит. С ней можно проводить любые платежные операции, но при условии оплаты комиссии в размере до 4% с одной транзакции. Беспроцентный возврат потраченной суммы обычно составляет 50-60 дней. Если не внести всю сумму, то на остаток долга начисляется ежемесячный процент. Клиенты Приватбанка могут оформить карты «Универсальная», «Универсальная Gold». Также существуют предложения для VIP-клиентов.
Как оформить онлайн карту Приватбанка
Получить заветную пластиковую карту можно при выполнении ряда обязательных условий, к которым относят:
- наличие украинского гражданства;
- возраст не менее 16 лет;
- постоянную или временную прописку;
- наличие паспорта или временной справки, удостоверяющей личность.
Несмотря на простоту обращения с приложением «Приват24» у многих возникает вопрос, как сделать онлайн карту Приватбанка. Для этого необходимо выполнить ряд действий:
- войти в приложение с телефона;
- открыть меню «Кошелек»;
- выбрать «Добавить»;
- нажать на пункт «Digital карта»;
- выбрать тип карты – «Кредитная» или «Дебетовая»;
- указать платежную систему и валюту.
Новая карта отобразится в кошельке в течение 10 минут, после чего ее можно присоединить к Apple Pay и Google Pay. Чтобы выпустить ее физическую копию, необходимо в меню «Все карты» выбрать нужный вариант и перейти в пункт «Настройки». Затем нажать «Заказать карту» – «Доставка по Украине». Останется только выбрать способ доставки из предложенных вариантов и забрать посылку после ее прибытия.
На каких условиях можно взять кредит онлайн на карту Приватбанка?
Если оформить карту Приватбанка, то условия сотрудничества с микрофинансовыми организациями будут следующими:
- Без проверок. Любая система проводит проверку клиентов перед одобрением кредита. Для владельцев карт Приватбанка время ожидания составляет от 10 до 15 минут.
- Без звонков. Конфиденциально клиентов – превыше всего. Поэтому, оформляя микрокредит, можно не опасаться разглашения информации родственникам или работодателю.
- Без отказа. Взять кредит в Приватбанке удается не каждому их клиенту, чего нельзя сказать про Loan+. Благодаря оптимизированной системе одобрение проходит более 95% заявок.
- С плохой кредитной историей. Больше нет необходимости переживать о рейтингах и КИ, ведь МФО сотрудничает с каждым, кто обращается за помощью.
- Без поручителей и справок о доходах. Кредит в банке сложно получить без подтверждения своей платежеспособности. В отличие от них клиентами МФО могут быть как трудоустроенные, так и безработные граждане.
Важно помнить, что получить кредит на имя другого человека не получится. Поэтому перед сотрудничеством с Loan+, стоит подумать о том, как сделать онлайн карту Приват банка.
Кредит на карту Приватбанка: преимущества
Держатели пластиковых карт любого банка могут получить кредит в компании Loan+. Однако только клиенты, которые успели оформить карту Приватбанка онлайн перед обращением в организацию, получают определенные преимущества:
- моментальное зачисление денег на карту;
- отсутствие комиссии при снятии наличных для держателей карты «Для выплат»;
- комиссия 0% при переводе денег или погашении кредита через сайт Loan+, а также личный кабинет Приват24.
При сотрудничестве с микрофинансовой организацией держатели карты Приватбанка получают множество бонусов, которые создают комфортные условия и заставляют возвращаться за новой ссудой.