Какие виды карт предлагает ПриватБанк

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Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Все клиенты Приватбанка имеют возможность оформить карты двух видов: дебетовую и кредитную. Первая разновидность предназначена для различных выплат, включая социальные и пенсионные. Дебетовая карта подходит для оплаты товаров и услуг, поскольку с нее не взимается комиссия. Она востребована среди людей, которые не смогли взять кредит в Приватбанке, но обратились в другие организации и планируют снимать наличные. Эта карта не предусматривают дополнительных процентов за обналичивание денег.

Клиентам Приватбанка так же доступна кредитная карта, которая позволяет получить определенный кредитный лимит. С ней можно проводить любые платежные операции, но при условии оплаты комиссии в размере до 4% с одной транзакции. Беспроцентный возврат потраченной суммы обычно составляет 50-60 дней. Если не внести всю сумму, то на остаток долга начисляется ежемесячный процент. Клиенты Приватбанка могут оформить карты «Универсальная», «Универсальная Gold». Также существуют предложения для VIP-клиентов.

Как оформить онлайн карту Приватбанка

Получить заветную пластиковую карту можно при выполнении ряда обязательных условий, к которым относят:

наличие украинского гражданства;

возраст не менее 16 лет;

постоянную или временную прописку;

наличие паспорта или временной справки, удостоверяющей личность.

Несмотря на простоту обращения с приложением «Приват24» у многих возникает вопрос, как сделать онлайн карту Приватбанка. Для этого необходимо выполнить ряд действий:

войти в приложение с телефона;

открыть меню «Кошелек»;

выбрать «Добавить»;

нажать на пункт «Digital карта»;

выбрать тип карты – «Кредитная» или «Дебетовая»;

указать платежную систему и валюту.

Новая карта отобразится в кошельке в течение 10 минут, после чего ее можно присоединить к Apple Pay и Google Pay. Чтобы выпустить ее физическую копию, необходимо в меню «Все карты» выбрать нужный вариант и перейти в пункт «Настройки». Затем нажать «Заказать карту» – «Доставка по Украине». Останется только выбрать способ доставки из предложенных вариантов и забрать посылку после ее прибытия.

На каких условиях можно взять кредит онлайн на карту Приватбанка?

Если оформить карту Приватбанка, то условия сотрудничества с микрофинансовыми организациями будут следующими:

Без проверок. Любая система проводит проверку клиентов перед одобрением кредита. Для владельцев карт Приватбанка время ожидания составляет от 10 до 15 минут.

Без звонков. Конфиденциально клиентов – превыше всего. Поэтому, оформляя микрокредит, можно не опасаться разглашения информации родственникам или работодателю.

Без отказа. Взять кредит в Приватбанке удается не каждому их клиенту, чего нельзя сказать про Loan+. Благодаря оптимизированной системе одобрение проходит более 95% заявок.

С плохой кредитной историей. Больше нет необходимости переживать о рейтингах и КИ, ведь МФО сотрудничает с каждым, кто обращается за помощью.

Без поручителей и справок о доходах. Кредит в банке сложно получить без подтверждения своей платежеспособности. В отличие от них клиентами МФО могут быть как трудоустроенные, так и безработные граждане.

Важно помнить, что получить кредит на имя другого человека не получится. Поэтому перед сотрудничеством с Loan+, стоит подумать о том, как сделать онлайн карту Приват банка.

Кредит на карту Приватбанка: преимущества

Держатели пластиковых карт любого банка могут получить кредит в компании Loan+. Однако только клиенты, которые успели оформить карту Приватбанка онлайн перед обращением в организацию, получают определенные преимущества:

моментальное зачисление денег на карту;

отсутствие комиссии при снятии наличных для держателей карты «Для выплат»;

комиссия 0% при переводе денег или погашении кредита через сайт Loan+, а также личный кабинет Приват24.

При сотрудничестве с микрофинансовой организацией держатели карты Приватбанка получают множество бонусов, которые создают комфортные условия и заставляют возвращаться за новой ссудой.