Как оформить микрокредит в компании Loan+?

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Что такое микрокредит и где его можно оформить
Микрокредитом называется небольшая сумма, которая выдается заемщику на короткий срок – обычно до месяца. Банковский кредит и микрокредит – это разные понятия, они различаются выдаваемой суммой, сроком и требованиями к заемщику. Банкам важно документальное подтверждение дохода клиента – они требуют справку с последнего места работы о доходах за последние 6 месяцев. Микрофинансовым организациям главное, чтобы такой доход был – можно даже неофициальный.
Микрокредиты можно оформить в различных МФО, работающих онлайн. Одной из таких компаний является Loan+ – надежная микрофинансовая организация, работающая на рынке с 2014 года.
Компания лояльно относится к кредитной истории заемщиков и может одобрить микрокредит даже клиентам с небольшими просрочками в прошлом. Главное – честно указать всю информацию в анкете.
Документы и условия для получения микрокредита на карту
Для оформления микрокредита в Loan+ потребуется минимальный пакет документов:
- паспорт гражданина Украины или ID-карта;
- идентификационный код (ИНН);
- банковская карта украинского банка.
Дополнительные условия:
- На карте должно быть не менее 2 гривен для верификации.
- Карта должна быть именной и принадлежать заемщику.
- Срок действия карты – не менее 3 месяцев.
Процесс оформления микрокредита полностью происходит онлайн, без посещения офиса. Заявку можно подать в любое время суток через сайт или в мобильном приложении Loan+.
Микрокредит на карту. Почему можно получить отказ?
Несмотря на лояльный подход, Loan+ может отказать в выдаче микрокредита по ряду причин:
- Ошибки в анкете:
- неверно указанные паспортные данные;
- ошибка в номере ИНН;
- не актуальный номер телефона.
- Проблемы с банковской картой:
- карта не принадлежит заемщику;
- истекший срок действия карты;
- недостаточно средств для верификации.
- Кредитная история:
- наличие крупных непогашенных долгов;
- множественные просрочки по другим кредитам.
- Подозрение на мошенничество:
- попытка оформить несколько кредитов одновременно;
- несоответствие указанных данных реальным.
Чтобы повысить шансы на одобрение, внимательно проверяйте все данные перед отправкой заявки и честно отвечайте на вопросы анкеты.
Как получить микрокредит в Украине срочно?
Чтобы получить срочный микрокредит в Loan+, следуйте этому алгоритму:
- Зайдите на сайт Loan+ или скачайте мобильное приложение.
- Выберите сумму и срок кредита в онлайн-калькуляторе.
- Заполните анкету, указав требуемую информацию.
- «Привяжите» к аккаунту банковскую карту.
- Отправьте заявку на рассмотрение.
- Дождитесь решения (обычно 5–15 минут).
- В случае одобрения ознакомьтесь с договором и подпишите его электронной подписью.
- Получите деньги на карту.
Весь процесс от подачи заявки до получения денег занимает не более 20 минут. Loan+ работает круглосуточно, поэтому вы можете оформить микрокредит в любое удобное время.
МФО Loan+ стремится к прозрачности в работе с заемщиками и всегда готова пойти навстречу при возникновении сложностей с погашением кредита.
Микрокредиты от Loan+ – это современный и удобный способ решения краткосрочных финансовых проблем. Простота оформления, скорость получения денег и лояльные условия делают сервис привлекательным для многих украинцев. Однако помните о необходимости ответственного подхода к заимствованиям и всегда оценивайте свои возможности по возврату долга.