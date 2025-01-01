Кредит онлайн на карту

У нас всегда проводятся акции и специальные предложения

Сообщения о принадлежности лица к защищенной категории (в понимании ЗУ «О потребительском кредитовании») вместе с подтверждающими документами принимаются по реквизитам:

Кредит на карту онлайн от Loan+

Loan+ – компания, предоставляющая финансовые услуги гражданам Украины. У наших клиентов имеется возможность взять кредит онлайн, предоставив минимум документов. Любой посетитель этой страницы может оформить заявку на кредит, предварительно выбрав процентную ставку, нужный срок кредитования и сумму займа. На оформление кредита + при этом не уйдет много времени и процедура не вызывает ни малейших сложностей.

Почему нам доверяют

Компания Loan+ в своей работе строго соблюдает законы Украины, работая по существующим нормативно-правовым документам. Мы предоставляем финансовые услуги с 2015 года и неукоснительно соблюдаем нормы действующего законодательства. При этом кредитный договор, который оформляется в режиме онлайн, обладает такой же юридической силой, как и его классический бумажный вариант.

Сервис придерживается регулирования, описанного в Законе Украины № 2801-IX. В этом документе сказано следующее:

Основные принципы регулирования в сфере электронных доверительных услуг. Обязанности и права обеих сторон кредитного договора. Требования к организациям, предоставляющим электронные доверительные услуги. Порядок, в котором осуществляется контроль соответствующими органами за соблюдением норм этого закона.

Деятельность сервиса также регулируется и другими юридическими документами, таких, например, как защита личных данных клиента, который берет кредит на карту. Наша компания информирует заемщика о сроках и условиях кредитования, способах и возможностях погашения займа.

Процедура оформления онлайн кредита

Для того, чтобы получить кредит на карту онлайн заемщик должен быть дееспособным гражданином Украины, достигшим 18-ти лет. Перед оформлением рекомендуется ознакомиться с условиями кредитования.

Вид кредитования Кредит в режиме реального времени (онлайн) Возраст заемщика (полных лет) 18 - 65 лет Размер займа (грн) 500 - 20 000 грн Количество платежей Два Продолжительность кредитования (дней) 53 - 80 дней Процентная ставка (день/годовых) от 0,01% в день / от 49,98% Документы Паспорт гражданина Украины, идентификационный номер плательщика налогов, № карты украинского банка, владельцем которой является заемщик, мобильный телефон

Клиенту даже не придется обращаться в офис компании. Процедура оформления осуществляется через интернет.

Чем кредит онлайн на карту от Loan+ выгоднее банковских кредитов

Заем можно получить и в банковских организациях, но, как показывает практика, быстрее и проще кредит оформляется в удаленном режиме реального времени (онлайн). Для того, чтобы взять кредит онлайн без отказа, не нужны поручители или сбор большого пакета документов. В нашей компании используется упрощенная процедура подачи заявки на кредит, которая рассматривается в течение нескольких минут. Преимущества сервиса:

первый кредит оформляется по уменьшенной процентной ставке;

требуется небольшой пакет документов;

нижний лимит кредита существенно ниже, чем в банках;

оперативность проверки заявки и зачисление денег на карту заемщика;

заем могут оформить неофициально трудоустроенные лица;

возможность оформления займа в любое удобное время (режим 24/7).

В нашей компании можно оформить кредит онлайн со скидкой. Для этого достаточно воспользоваться промокодом. Он может предоставляться как на персональной основе, так и находиться в общем доступе на официальном сайте.

Оформляя кредиты онлайн с помощью нашего сервиса, клиент получает еще одно преимущество. У него есть возможность продления срока действия договора в случае возникновения непредвиденных финансовых затруднений. Процентная ставка при этом не изменяется, а кредит не переходит в статус просроченных.

Что нужно для получения онлайн-кредита

Взять кредит онлайн на карту, наши заемщики могут без прохождения многих бюрократических процедур. Оформление займа производится по упрощенной схеме. Потребуется лишь идентификационный код налогоплательщика и паспорт гражданина Украины.

Для дальнейшей коммуникации нужно будет предоставить дополнительную информацию. При регистрации клиенту необходимо указать адрес электронной почты, который в дальнейшем будет служить персональным идентификатором клиента в системе. Для успешного оформления заявки необходимо указать контактный № телефона и карту, оформленную на имя заемщика.

Кредит онлайн на карту

Чтобы взять кредит онлайн на карту, достаточно пройти несложную процедуру оформления заявки, которая включает следующие шаги:

Воспользоваться кредитным калькулятором, который находится на нашем сайте. Используя ползунки, клиент устанавливает нужную ему сумму кредита и срок его погашения. Если рассчитанные параметры займа удовлетворяют заемщика, он нажимает на кнопку «Получить деньги» и заполняет стандартную форму заявки, в которой указывает достоверную личную информацию. Данные в форме заявки должны быть указаны корректно, в противном случае, клиент рискует получить отказ. Отправить заявку и дождаться вынесенного решения. Как правило, кредиты на карту оформляются в течение 5–20 минут. В случае одобрения поданной заявки, клиенту остается подписать электронный кредитный договор и получить кредит онлайн на карту.

По такой схеме заём оформляют новые пользователи. Для постоянных клиентов она выглядит еще проще: им достаточно авторизоваться на сайте и обновить данные. Повторно указывать персональные данные не нужно. Постоянным клиентам необходимо зайти в личный кабинет, нажать на кнопку «Подать заявку», указать сумму и срок кредитования.

Процедура возвращения кредита онлайн в Loan+

Вернуть кредиты онлайн можно несколькими способами. Клиент может выбрать наиболее подходящий для себя вариант:

Через сайт. Заемщик заходит в персональный кабинет на сайте, переходит в раздел «Кредиты», где среди предложенных вариантов погашения выбирает наиболее ему подходящий. В кассе. Погасить кредит можно в кассе любого украинского банка, указав соответствующие реквизиты, которые прописаны в кредитном договоре. Через мобильное приложение обслуживающего банка. Банк может при этом взимать дополнительную комиссию. Через терминал. Возвращать заем можно, воспользовавшись стационарными платежными терминалами. Главное – указать в назначении денежного перевода всю необходимую информацию, а именно Ф.И.О. заемщика и № кредитного договора. С помощью банковской карты. Можно даже не авторизовываться на нашем сайте – достаточно просто нажать на кнопку «Оплатить». Она расположена в верхней части справа. После этого откроется форма, в которой следует указать №№ телефона и договора.

Вопросы и ответы

Чтобы точно определиться, где взять онлайн-кредит, полезно узнать все особенности работы сервиса. В этом вам поможет небольшой раздел помощи с ответами на важные вопросы.

Сколько дадут в кредит на карту онлайн? Наша компания предлагает кредиты на карту до 20 000 гривен. Более высокий предельный размер займа могут предложить только банковские организации, но для этого заемщику надо подготовить большой пакет документов, включая справку о доходах, которой не требуется при оформлении займа в Loan+.

Каковы сроки кредитования? Взять кредит онлайн на карту без отказа можно на период от 53-80 суток. По истечении этого срока клиент обязуется вернуть заем кредитору. В случае возникновения непредвиденных ситуаций клиент имеет возможность продлить срок действия кредитного договора.

Какая банковская карта нужна для получения займа онлайн? Клиент имеет возможность оформить кредит онлайн на карту любого украинского банка. Никаких ограничений в этом нет. Главное условие – владельцем карты должно быть лицо, оформляющее кредит.

Причины, по которым заявка клиента на кредит онлайн может быть отклонена? Отклонение заявки может быть связано с рядом причин. Как показывает практика, более половины случаев отказа связаны с ошибками, которые допускают заемщики при заполнении опросной анкеты. Именно поэтому столь важно внимательно подойти к этому этапу оформления кредита. Другие причины: просроченная банковская карта;

наличие не закрытых кредитных обязательств клиента в других кредитно-финансовых организациях;

технические причины, например, отсутствие доступа к Интернету;

ошибки при вводе информации с банковской карты. При обработке заявки учитывается также кредитный рейтинг клиента. Если он ниже допустимого, клиент получит отказ в кредитовании.

Пролонгация займа – что это и как ею правильно пользоваться? Пролонгация – это продление действия договора между заемщиком и кредитором. Если клиент по каким-либо причинам не может в установленные сроки погасить кредит, он может воспользоваться этой услугой. Благодаря своевременной пролонгации кредит не перейдет в статус просроченных. Его сроки просто продлеваются на новых условиях.

Как долго можно пользоваться онлайн кредитом? Взять онлайн кредит на карту можно на период 53..80 суток. Клиент сам вправе выбрать срок кредитования, он будет прописан в кредитном договоре. Loan+ не штрафует за досрочное погашение кредита, стимулируя, таким образом, заемщика к скорейшему возврату денег. Выгода очевидна, чем раньше будет погашен кредит, тем меньше клиент переплатит за его пользование.