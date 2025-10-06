Уважаемые клиенты, LoanPlus дарит шанс получить iPhone 16 Pro, ведь стартует Акция

"Кредитуйся без лимитов – выигрывай iPhone 16 PRO"

Увеличивай лимиты, пройдя авторизацию с помощью КЭП, получай кредит и автоматически принимай участие в розыгрыше нового и желанного смартфона!

В период с 6.10.2025 года по 31.10.2025 года включительно Вы можете получить приятный подарок, а именно:

1 шт – смартфон iPhone 16 Pro

Чтобы принять участие в розыгрыше, пройдите авторизацию на сайте с помощью КЭП, получите необходимую сумму и пользуйтесь кредитными средствами от 7 дней включительно. Погасить кредит необходимо ВОВРЕМЯ — без просрочки.

Для увеличения шансов на победу обязательно иметь подписку на социальные сети сервиса LoanPlus: Facebook — LoanPlus и Instagram — LoanPlus.

Победитель будет определён с помощью Random.org. Определение результатов: не позднее 15.11.2025 года.

Сделайте шаг к своей мечте — возможно, именно Вы станете победителем!

Детали акции по ссылке – Официальные условия акций "Кредитуйся без лимитов - выигрывай iPhone 16 PRO".