Де можна отримати кредити з 21 року

21 рік – вік, у якому більшість громадян України вже закінчили коледж чи університет, знайшли свою першу роботу та отримали зарплату. Вони починають самостійне життя, прагнуть створити власну сім'ю, вперше орендують квартиру, купують меблі, подорожують та розвиваються.

Для здійснення планів та реалізації проектів багатьом молодим українцям потрібен кредит з 21 року. Отримати його можна у банках, мікрофінансових організаціях та ломбардах. Вибір кредитора залежить від мети кредитування, суми, запропонованих умов та інших чинників.

Хто може оформити кредит від 21 року

Кредити з 21 року можуть отримати всі громадяни України, незалежно від статі та роду занять. Єдиний виняток – мешканці тимчасово окупованих територій. До завершення війни вони обмежені у кредитуванні, але у мирний час права українців будуть відновлені.

Офіційне працевлаштування не є обов'язковою умовою отримання кредиту на різні потреби. Скористатися пропозицією можуть студенти, які працюють неофіційно. Якщо більшість банків наполягають на наданні додаткових документів які стосуються розміру щомісячного доходу з роботи, то мікрокредитні організації готові надати кредити на різні суми з мінімальним пакетом документів. Перший кредит частіше видається на невелику суму, але після успішного погашення заборгованості молоді люди можуть отримати набагато більший кредит.

Переваги кредиту на картку з 21 року

Кредит з 21 року – гарна нагода для молодих людей не відкладати реалізацію планів та оперативно вирішувати фінансові задачі. Гроші можна отримати на банківську картку, яка є у будь-якого дорослого громадянина країни.

Серед переваг такого кредитування від МФО Loan+:

комфортні умови отримання необхідних сум для придбання побутової техніки, подорожі, оплату лікування та інші потреби;

великий вибір кредитів для різних цілей;

простота оформлення кредиту у режимі онлайн;

економія часу;

індивідуальний підхід до кожного клієнта;

консультація позичальників щодо умов договору;

можливість пролонгації;

вибір варіантів погашення кредиту.

Кредити надаються не лише працюючим громадянам, а й молодим мамам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною. Така своєчасна фінансова підтримка допомагає оперативно вирішити проблеми, придбати потрібні товари тощо.

Як отримати кредит з 21 року в Україні?

Згідно з чинним законодавством, кожен громадянин України, який досяг повноліття та не проживає на тимчасово окупованих територіях, може оформити кредит для різних цілей. Однак багато кредиторів, особливо банки, вважають за краще надавати кредити клієнтам, яким виповнився 21 рік, оскільки вважають цей вік більш стійким у фінансовому плані. Крім того, у клієнтів, які досягли 21 року, зазвичай вже є робота та може бути кредитна історія.

Щоб оформити заявку на видачу кредиту з 21 року у Loan+, потрібно виконати прості кроки:

Вибрати суму та термін кредиту. Надати на запит МФО документи для додаткової верифікації, якщо це потрібно. Підписати кредитний договір. Прив'язати активну картку будь-якого українського банку, на яку за результатами перевірки скорингу гроші надійдуть протягом кількох хвилин.

Такі дії клієнт може здійснити, якщо він уже зареєстрований в МФО та має історію безпроблемних кредитних взаємовідносин з організацією. Якщо ви звертаєтеся до МФО вперше, треба спочатку зареєструватися. Це можна зробити через BankID, що значно спростить надалі отримання кредитів з 21 року.

З-поміж переваг кредиту з 21 року від МФО Loan+ можна назвати:

можливість подання заявки з будь-якого місця, де функціонує Інтернет;

оформлення онлайн в режимі 24/7, без вихідних і свят;

мінімальний пакет документів, особливо якщо клієнт має BankID;

швидке зарахування грошей на картку.

Окрім вигідних умов отримання та погашення кредиту, включно з пролонгацією, у Loan+ клієнт завжди може стати власником промокоду чи іншої спеціальної пропозиції, а також учасником різних акцій.