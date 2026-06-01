Зустрічайте найгарячішу акцію цього літа від LoanPlus — «Шалене літо: 13 тижнів подарунків»!

Кожен тиждень ви отримуєте новий шанс виграти крутий приз для літнього відпочинку. Не лотерея вдачі, а чесна гра, де ви самостійно підвищуєте свої шанси.

Бери кредит, проходь КЕП, крути Колесо Фортуни — і вигравай призи для яскравого літа щотижня!

Умови акції:

1. Для нових та повторних клієнтів сервісу. Учасниками Акції є повнолітні, повністю дієздатні та правоздатні фізичні особи, що є громадянами України та проживають на території України. Виняток становлять тимчасово окуповані території України.

2. Пройдіть авторизацію на сайті loanplus.com.ua за допомогою КЕП та отримайте кредит для закриття власних фінансових питань.

3. При виконанні пунктів 1 та 2 Крути вам відкривається можливість прокрутити колесо та збільшити шанс на виграш призу тижня.

4. Для підвищення шансів на виграш рекомендуємо мати підписку на соціальні мережі сервісу LoanPlus: Facebook — LoanPlus та Instagram — LoanPlus.

5. Переможець зобов’язується надати всі відомості та документи, які є необхідними для належного виконання вимог, передбачених податковим законодавством України, зокрема для складання податкової/бухгалтерської звітності (якщо це необхідно)./бухгалтерської звітності (якщо це необхідно).

Важливо: кредит має бути активним і без прострочення, лише тоді колесо доступне цього тижня. Всі вище перераховані умови є обов’язковими для виконання.

Як працює Колесо Фортуни: Колесо містить кілька варіантів: ×2, ×3, ×4 до базового шансу або «Спробуй ще». Результат визначає, скільки разів ваше ім'я буде внесено до таблиці розіграшу цього тижня. Чим більший множник — тим вищий шанс на виграш!

Збільшуйте шанси щотижня! Маєте активний непрострочений кредит наступного тижня? Крутіть колесо знову!

Призи

Щотижня — 1 переможець і 1 приз для яскравого літнього відпочинку: портативні колонки, мангали та набори для гриля, гамаки, надувні меблі для відпочинку та інший літній інвентар. 13 тижнів — 13 переможців — 13 приємних сюрпризів!

Переможець щотижня визначається рандомно за допомогою Random.org на основі таблиці учасників. Переможець, який вже отримав приз протягом дії акції, зможе бути повторно обраним переможцем, в разі виконання всіх умов акції та повторним визначенням його за допомогою Random.org на основі таблиці учасників.

Спосіб отримання призів:Спосіб отримання призів: за допомогою Нової Пошти. Відправка відбудеться за рахунок компанії. У випадку, якщо протягом 3 спроб представникам Товариства не вдасться зв’язатися з учасником Акції, якого було обрано переможцем, з причин, які не залежать від Товариства (не відповідає, відсутність зв’язку та інше), такий переможець втрачає право на отримання призу і в такому випадку відбувається переобрання іншого переможця.

Термін проведення акції: з 1.06.2026 по 31.08.2026 включно

Літо вже поруч і ваші призи теж! Не чекайте, отримайте кредит просто зараз, щоб крутити колесо та збільшити шанси на перемогу.

З LoanPlus навіть звичайний кредит може стати початком незабутнього літа!

Деталі акції за посиланням – Офіційні умови акцій «Шалене літо: 13 тижнів подарунків»